El bueno, el malo y los mediopensionistas

El Bueno, obviamente el Gobierno que nos salva a diario y nos otorga la condición de "héroes".

El Malo… malísimo El COVID-19. Como va a ser bueno un virus tan letal que no solo mata a pobres y ancianos desprotegidos, sino que también mata ricos.

Los Mediopensionistas. Los que según torna la veleta (la imagino como una mascarilla atada a la caña de un cohete de feria) están a favor o en contra de las cambiantes decisiones o directrices de los que toman decisiones en el actual Estado de Alarma. Las élites, deportivas o no, generosísimas. Los gobiernos autónomos, que unas veces sí y otras no pero siempre igual.

Coincidiendo al 100% con lo que me escribía una familiar muy querida que dice "Estoy esperando con gran impaciencia que llegue el día en que fruto de la empatía que hemos desarrollado estos días por "nuestra" pandemia, cambie nuestra actitud frente a los campos de refugiados, a los migrantes ahogados, a los muertos de miseria que están hacinados en las fronteras, a los que siguen muriendo por no tener acceso al agua potable, a la comida." Pero otra familiar decía que "si no aprendíamos nada repetiríamos lección".

Me permito, centrar mis turbias letras en que el problema que esta solapado en la frase "entonces repetiremos la lección".

Por supuesto que la vamos a repetir. Es el sino que marca la especie humana… la estupidez perpetua. Terminó la 2 Guerra Mundial y pocos años después hemos estado al filo, varias veces, de una 3ª que definitivamente nos borraría de la historia y del planeta. ¿Y qué? ¿Hemos destruido arsenales? ¿Hemos dedicado el esfuerzo armamentístico de un solo año… a erradicar el hambre de todo el Planeta? No. Las armas eran y son nuestras…. El hambre de otros, provocadores pobres. ¿Acaso hemos aprendido, tras algunas pandemias a prepararnos contra una Global? Pues tampoco. Porque ha primado siempre el mirarnos nuestros respectivos ombligos y zonas de confort. ¿Para que invertir en una sanidad pública gratuita, robusta y universal? ¿No tenemos una lucrativa sanidad privada al alcance de nuestro bolsillo? Mejor que tener una Sanidad Pública excepcional en desmantelamiento que atiende a la mayoría, Tendremos una Sanidad privada cara pero que renta beneficios a una minoría. Se trata de eso, ¿No?

Somos egoístas, y ahora con los aplausos de las 8 de la tarde nos sentiremos los vencedores.

¡Nos llaman "héroes"! Porque aguantamos su improvisación , estupidez, falta de preparación y falta de decisión a la hora de ejecutar lo acordado. Dadas las excepcionales medidas que se debían tomar a causa de la inequívoca e inevitable Pandemia, el Ministerio que debía coordinar toda la acción puramente Sanitaria estuviera encabezado por un Especialista (Médico, virólogo Etc. Etc.) y con todos mis respetos hacia el Sr. Illa, no un mero portavoz.

Son esperpénticos los fallos de coordinación y el mal uso de los poderes especiales que da al Gobierno el artículo 128 de nuestra Constitución. Indecisiones y contradicciones continuas que han podido conseguir unir un factor que llamare Pánico y que hubiera conseguido junto al Covid-19 arrasar el País: La fórmula es simple (Covid-19 + Pánico = Catástrofe irreversible)

¿Realmente no se ha podido reforzar más y mejor los TIP del personal Sanitario o al de sistemas básicos o vitales?