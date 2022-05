Dicen que se hace esperar. También es lo bueno de depender de uno mismo, que puedes aprovechar los fallos de los rivales, pero si estos no llegan pues no queda otra que rematar la faena. Si no fue un sábado noche, tendrá que ser el siguiente. Está casi hecho, creo que la espera va a merecer la pena. ¿Qué es una semana cuando llevamos tantos años esperando? Muchos de ellos penando y sufriendo como perros callejeros y sólo estos tres últimos realmente metidos en la lucha por el ascenso. Dicen que si breve, dos veces bueno. Ahí tampoco sé bien qué decir, pues la semana se va a hacer larga y no les digo nada del sábado. Eso sí, que nos quiten lo bailado y lo esperado, esas mariposas no sé si en el estómago o en el alma. Porque nunca es tarde si la dicha es buena, después de tanta desdicha superada y celebrada como si de gloria se tratara. En Córdoba, en Lugo… En fin. Dicen que es enemigo de lo mejor. Y Lo mejor está por venir. Buen porvenir parece esperar y deparar a esta UDA, si todo sale bien el sábado ante un Alcorcón que no se juega nada… En teoría, al menos deportivamente por desgracia para ellos. Habrá que luchar contra otros factores distintos a los que tenían los últimos rivales, ya que tanto Amorebieta y Real Sociedad B sí se jugaban y aún se juegan algo, en el caso al menos de los potrillos donostiarras: asirse, agarrarse a la categoría como si no hubiera mañana. Con lo que motiva, pero también con lo que atenaza. Dicen que abunda. Y hay mucho por aquí. Empezando por un buen bloque de jugadores, por fin compensado y parece más unido que nunca -cuando los resultados acompañan, todo se vuelve más fácil, eso también es verdad-. Con sus individualidades y sus egos, normal. Pero con un buen capitán dirigiendo el rumbo y capeando temporales. Y con una afición que, en muchos casos y cuando llegue la hora de celebrar, se disfrace de Michel y diga "me lo merezco". Es lo que tiene haber conocido y convivido con todo lo malo, que valoras y saboreas más y mejor todo lo bueno.