De buenos y malos

El Almería cerró el viernes el período de renovación de abonos y, tal y como era de prever, la cifra sigue en caída libre de forma proporcional a la desgana que transmiten Alfonso García, su séquito y su proyecto. 6.672 renovaciones, según la web oficial. Un dato que tiene varias lecturas, según uno lo quiera ver. Están los que califican a estos de "buenos" aficionados, de verdaderos aficionados, que realmente sienten el equipo, y de "malos" a aquellos que este verano, después del pitorreo constante de Alfonso, han decidido bajarse del barco. Aficionados, algunos de ellos, que lo son desde tiempos de Tercera, que no se subieron al carro de Alfonso, ni al de Primera. Si acaso, Alfonso se subió y apoderó de su carro. Algunos de ellos, como citaba Javier Montoya, son de mi sector, de mi entorno. Y yo, por mi parte, nada tengo que reprocharles. Entiendo su desapego a esta entidad y a este modelo de club. Comprendo que uno quiera ir al fútbol a disfrutar y a sentirse orgulloso de su equipo y que, para pasar un mal rato y cabrearse, rompiendo además el fin de semana a la familia, mejor no seguir. Tan respetable es esa postura como la de aquellos locos que hemos decidido renovar. Masocas, que decía en twitter el viernes. Porque para mí la cifra de renovaciones fue sorprendentemente alta para lo que merece este proyecto de Alfonso García. Esperaba una caída más dramática y si algo ha quedado claro, una vez más, es que la afición sigue estando muy por encima del presidente y la entidad. 6.672 personas han decidido renovar, a pesar de los tres penosos últimos años. A pesar del proyecto de la liberación de masa salarial, traspasos y poca inversión. Un proyecto que, lejos de aprender la lección y prepararse convenientemente para una temporada en la que la categoría tiene más nivel que nunca, apuesta por demasiadas incógnitas, se deshace de lo poco potable que le queda (Pozo está en la rampa de salida) y no invierte en un delantero en condiciones. Alfonso no está por la labor, pero los malos son los que no renuevan. Claro…