El buque ya ha zarpado

Afalta de pocos días para que se cierre el mercado de verano, se puede decir que Pedro Emanuel tiene los jugadores que quería para afrontar un campeonato en el que el objetivo lo marcaron prácticamente nada más llegar los nuevos propietarios, como es el del ascenso a Primera División. Los nuevos dirigentes del conjunto rojiblanco no se han andado por las ramas y han tratado de hacer un equipo, no solo con altura, visto lo visto, si no que con experiencia, mucha experiencia, para afrontar una Liga en la que saben perfectamente el roll que les va a corresponder.

Es cierto que el dinero no te garantiza el éxito en esta complicada competición, pero si que hace que los demás no te miren por encima del hombro. El Almería ha pasado de ser "uno más" a ser "el candidato" a ocupar una plaza de ascenso a Primera División.

Los nuevos propietarios han dotado al grupo de un poderío, aparentemente envidiable, con jugadores, muchos de los que han llegado que ni conocíamos, pero de los que se espera lo máximo. Jugadores, algunos, que han renunciado a jugar a primer nivel o incluso competiciones internacionales de clubes para recalar en un Almería que no quiere andar de comparsa por la competición, un Almería que en pocos días se ha convertido en la envidia de muchos y también en el orgullo de otros tantos, ya que los aficionados del conjunto rojiblanco están muy esperanzados en lo que puede hacer su equipo esta temporada.

Le quedan pocos días para seguir siendo un equipo en construcción y, en breve, será toda una realidad. Un auténtico "trasatlántico" que quiere llevar al club y a la ciudad al mapa de la Primera División, y mucho me temo que el que no lo vea asó o le de miedo hablar de ello, que se baje a tiempo de este barco que ya ha zarpado con un rumbo muy claro.

Confiemos en Pedro Emanuel y sepa sacar el máximo provecho a un grupo, cuya gran mayoría de jugadores se van a bautizar en el fútbol español en una competición muy dura, exigente y que a penas que te descuides, el que menos te esperas te pinta la cara. El vestuario debe de saber convivir con una exigencia y una presión que desde la llegada de los nuevos dueños está ahí. No hay medias tintas, ni tonterías ni discursos fáciles. El objetivo ya está marcado y con esa ilusión ha zarpado este buque rumbo a Primera División.