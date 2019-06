Se busca un FF

Londres, 13 de junio de 2019. Estimado Navarro, durante muchas temporadas la gran obsesión de Alfonso García ha sido encontrar al nuevo Unai Emery. Esa fijación en encontrar a un técnico joven que catapultara al equipo a las alturas fue durante mucho tiempo contraproducente, ya que solo ha habido un Unai y es complicado tener dos técnicos iguales. Tras la gran temporada de Fran Fernández, parece que ahora el presidente confía en encontrar otro técnico joven capaz de repetir el rendimiento, y porqué no mejorarlo, que el entrenador zapillero le ha sacado a la que posiblemente es la plantilla más barata desde que Alfonso es dueño. Así, ayer apuntabas los nombres de Óscar Fernández y Manolo Díaz que encajan perfectamente en ese perfil bajo, con hambre, que tanto se ha puesto de moda en el Mediterráneo. Si el presidente no es consciente de la importancia del trabajo de Fran y de su mérito, se puede llevar una desagradable sorpresa el curso que viene, porque la lotería no toca dos veces, aunque Alfonso lo crea…