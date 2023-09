En busca del ansiado equilibrio

El parón de liga por los compromisos de selecciones no ha dejado de ser una buena noticia para la UDA. Después del convulso y sobre todo cuantioso mercado de verano, durante el cual el club rojiblanco cambió a media plantilla con respecto a la pasada campaña, se necesitaba un punto de partida con el fin de organizar y apuntalar los conceptos que se quieren inculcar. Aun sin los internacionales, Vicente Moreno se estará tomando estos días como si se tratara de una mini pretemporada, al menos a nivel táctico. Precisamente, el esquema utilizado hasta el momento y la idea futbolística expuesta por el conjunto de Vicente Moreno está confundiendo hasta al más pintado. Recuerdo la presentación del técnico valenciano, en donde el término equilibrio se mencionó en varias ocasiones y no sólo por parte del entrenador. A través de ese equilibrio se pretendía buscar la fórmula para no encajar tantos goles al amparo de un concepto de juego más práctico. Sin embargo la sombra de Rubi sigue siendo alargada, a tenor de lo observado hasta esta última jornada disputada ante el Celta. O sea, un sistema defensivo débil, con un centro del campo huérfano de efectivos debido a la presencia de no pocos delanteros y una idea futbolística en torno a la construcción del juego similar a la de los grandes equipos. A fin de cuentas, lo padecido en los últimos tiempos pese a haberse cumplido los objetivos, eso sí, al límite. Y todo esto sin contar con los jugadores adecuados para dicha idea, como en el caso de Baba. El centrocampista ghanés es un jugador de las características del ya retirado Makelele, excelente recuperador con la tarea de complementar al timón de su equipo en la parcela central. Si invertimos los términos puede ocurrir lo que aconteció en el segundo tanto recibido ante el Celta. Pero el quid de la cuestión es saber si Vicente Moreno va a dotar a su equipo de una línea más poderosa en el centro del campo o va a seguir contando de inicio como mínimo con tres delanteros, dos de ellos en las bandas, dejando demasiado solo a Luis Suárez. La mayoría de los rivales de la UDA que juegan por lograr la permanencia guardan más sus espaldas y a su vez construyen su juego de una manera más práctica y física, pero de momento en Almería nos hemos abonado a una forma de juego demasiado romántica que, a la larga, le puede acarrear al aficionado rojiblanco un serio disgusto y, por ende, a la misma directiva. Esperaba que con Vicente Moreno se iba a encontrar el manido equilibrio con una disposición más clásica y contando con los jugadores idóneos para cada labor. Lopy, por ejemplo, se hace indispensable cuando se pretende sacar el balón jugado, sobre todo llevando la iniciativa en el Power Horse Stadium. Y así podríamos seguir, concediéndole un descanso a un desafortunado hasta el momento Embarba y otorgándole toda la confianza del mundo a un jugador con talento como Arribas. Caso aparte es el de Maximiano. Si el meta luso corrigiera el aspecto mental que le impide elegir el momento idóneo de sus salidas, tendríamos portero para años. Como conclusión, a día de hoy se necesitaría dar otro enfoque al esquema y al concepto futbolístico, así como a la elección de las piezas idóneas para cada misión individual. Si no, este segundo proyecto de consolidación en Primera corre el serio peligro de naufragar, a pesar de contar en la presente temporada con una plantilla más que interesente