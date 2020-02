Se busca a quien divorcie a los cónyuges

Ni los jugadores están a gusto con su técnico, ni los dirigentes con su entrenador, ni presumo que el propio preparador esté ya ilusionado con este proyecto. Son varias las indirectas que unos y otros se transmiten de manera sibilina para llegar a esta conclusión. Lo malo es que dichas indirectas se están haciendo a través del club, del mismo equipo en competición, con lo que se le está haciendo un flaco favor a la entidad en un momento clave del ilusionante proyecto de Turki Al-Sheikh. Ya se llegó a la coyuntura ideal para cortar cabezas deportivas, y que duda cabe que la del técnico es la que debe rodar, por higiene deportiva y por ser la que realmente es factible de seccionar, repito, deportivamente hablando. Cualquiera que haya seguido la evolución de varios jugadores de la plantilla desde el comienzo de la temporada, entenderá que algo extraño ha ocurrido desde la desafortunada rajada de JM Gutiérrez al término del choque en Soria. Existen dos partes bien diferenciadas de la pésima racha rojiblanca que comenzó con la derrota ante el Elche. En aquel partido, la falta de acierto en una brillante primera media hora y la polémica expulsión de Darwin condicionaron el partido, y en Soria se compitió de cine y solo un soplido de Costas a un contrario evitó una trabajada victoria en un estadio complicado. Luego llegaron las declaraciones de un entrenador advenedizo que dinamitó a toda una plantilla, que desde esa fecha ha flotado sobre el césped en clara postura de rebeldía. Incluso, una vez enrarecido el ambiente, cuando se ha querido, mentalmente no se ha podido. Quien piense que Darwin, Muñoz o Lazo, por poner algunos ejemplos, están dando ahora su verdadera cara en contraposición con el alto nivel que mostraron en jornadas anteriores, es que no sabe de qué va esto del fútbol. Cuando no se puede, es imposible, pero cuando ya se pudo y luego no se ha querido o apetecido, es cuando se entra dentro de lo posible. Desconozco las cláusulas económicas o topes salariales que pudieran haber impedido acortar el divorcio que comienza a repercutir en toda la familia rojiblanca y en la propia ciudad, incluyendo a los dirigentes del club, pero o se da una solución o se va a desaprovechar una inmejorable ocasión de ascender en una temporada en la que, con respecto a la pasada campaña, la puntuación por lograr el ascenso es menor a la habitual. De hecho, el líder Cádiz con su 52 puntos no estaría en ascenso directo hace justo un año. Ha llegado la hora de actuar con determinación, manteniendo a su vez la calma, pues aún quedan jornadas suficientes y hay plantilla de sobra para alcanzar el objetivo final. Lo que nunca habría que hacer es dejarse llevar por los medios sensacionalistas foráneos que desean lo peor al emergente club rico, y menos a los pobres diablos de nuestra tierra que intentan dinamitar su frustración a costa de la ilusión de toda una cuidad y provincia que aspira a evolucionar deportivamente como nunca lo ha hecho. Por cierto, me encanta la iniciativa del club en forma de nuevo tema para animar a la UDA, frente al himno hortera y vulgar de la época de Alfonso García, plagiado del que compuso El Arrebato para el Sevilla, y que suena al son de la letra "en el día de mi muerte...".