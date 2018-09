Se buscan cuatro peores

Cuando uno da todo lo que tiene en su interior y aún así ve que no es suficiente para lograr una meta, más pronto que tarde cunde el desánimo. Y contra ese fantasma es contra el que deberá pelear Fran Fernández a lo largo de estos días tras el complicado arranque liguero protagonizado por su equipo. Póngase en contexto que el duro calendario no ha ayudado a facilitar la labor de conjuntar a 17 jugadores nuevos, pero el fútbol vive de resultados y si estos no llegan empiezan a saltar las alarmas. La dinámica en la que se ve inmerso el Almería empieza a ser preocupante porque la sensación que se palpa en el ambiente es de una tremenda dificultad para poder doblegar a rivales de su categoría. Y no hablo para ello solo de los cuatro duelos ligueros, hay que remontarse a la pretemporada, cuando tampoco pudo superar a los tres adversarios de Segunda (Tenerife, Málaga y Elche) contra los que se enfrentó.

Ese peso está latente en el vestuario y si no llega pronto un buen resultado el riesgo cierto es que en lugar de ir creciendo, las dudas generadas provoquen el efecto contrario y empiecen a darse pasos atrás. Las redes sociales son el caldo de cultivo ideal para el alarmismo y ya hay quienes empiezan a comparar a este Almería con el Lorca del curso pasado o los que directamente cruzan los dedos porque haya cuatro equipos peores, un saco en el que ya meten a Nástic, Córdoba y confían que alguno de los ascendidos y la típica sorpresa que aspiraba a metas mayores. Es muy pronto para hacer esas valoraciones. Cabe recordar que el Almería de Casuco en la 02-03 apenas sumó 9 puntos de 33 posibles en las once primeras jornadas y acabó salvándose. Aquel proyecto es lo más parecido al actual por la vuelta a la economía de guerra y a jugadores faltos de experiencia. La diferencia es que la ilusión entonces empujaba hacia arriba y el desgaste hoy lo hace hacia abajo.