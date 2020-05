Habrá que buscar cesiones

Almería, 7 de mayo de 2020. Estimado Piñeiro, la decisión adoptada por la RFEF era bastante previsible. Reitero que en esta situación extraordianaria soy de la opinión de haber dejado el curso en blanco y empezar de cero a partir de septiembre, pero con una directriz ya clara y firme no queda otra que asumirla. En el lado positivo está que equipos almerienses como el Atlético Pulpileño y el CD El Ejido podrán disputar el play off de ascenso al figurar entre los cuatro primeros en el momento del corte, mientras otros como Huércal Overa o Poli Almería eluden el descenso en un curso agónico. Dos conclusiones pueden extraerse. 1. La importancia a partir de ahora de no dejarse llevar en ningún momento del curso y aspirar siempre a la mejor posición posible por lo que pudiera pasar. 2. En el caso concreto del filial obviamente le tocará remozar el proyecto y ceder a jugadores como Enri, Albiar o Callejón para que crezcan si no suben al primer equipo.