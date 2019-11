El cabeza de cartel está en la banda

La sensación en el Almería es de déjà vu, de volver a vivir ese ajetreo que se vivió a principios de agosto. Con una sutil e importante diferencia, transcurrió casi un tercio de LaLiga Smartbank. El equipo marcha segundo clasificado, en posiciones de ascenso directo. Ese mismo equipo había conseguido ocho de los últimos 24 puntos. Las dos afirmaciones son reales y terminaron con Pedro Emanuel, que dejó una frase para el recuerdo y curiosa en su despedida, en el paro. Da alcance de la exigencia, también de la paciencia. Como no somos adivinos ni pretendemos serlos, el tiempo dirá si esta potente medida tendrá buen resultado. Hay argumentos para defender ambas posturas, lo difícil es cuando meter la tijera. Al-Sheikh pensó que ahora. Aunque parezca que no, en su recámara hay una bala menos. Aterrizó Guti, el nombre más mediático del proyecto. Un cabeza de cartel para comandar a un Almería que tiene el listón alto. El ex jugador, que sabe donde se mete y lo que dice, explicó que la Primera División es el objetivo. Unas declaraciones con muchas lecturas por detrás. Ahora está por ver cómo es como técnico, en su primera gran experiencia en los banquillos. Un reto mayúsculo, quizá el camino más corto para ser un entrenador en la élite, una puerta que aún no se le ha abierto. No tuvo problemas en explicar su libreto, aunque es algo que, las diga quien las diga, no dejan de ser palabras vacías. Una hoja de ruta que se empezará a ver desde este domingo, con el Real Zaragoza. Como se ha visto, el margen de error no es tanto, la guillotina está lista para cuando precise. No es una característica de Turki, va implícito en la carrera del técnico. Tuvo éxito en la cantera del Real Madrid, pero lo de ahora es otra cosa. Su suerte será la del Almería, materia prima tiene. Sólo falta volver a convencerlos.