Dormir esta noche ha costado. Técnicamente yo no puedo saberlo aún, puesto que estas líneas fueron escritas ayer para que puedan ser leídas hoy, pero no nos engañemos, el fútbol nos hace tan previsibles que prácticamente sabemos qué emociones aflorarán de nuestro interior en un día así. Es más que evidente que yo, al igual que la mayoría de seguidores unionistas, he pasado una noche complicada, presa de los nervios, con la cabeza dando vueltas a lo que se va a vivir. Y es difícil explicárselo a alguien que no esté excesivamente puesto en esto del fútbol ni del Almería. ¿Es que hoy el equipo puede ascender? No. ¿Si pierde se queda sin opciones? No, ni mucho menos. ¿Acaso es el primer recibimiento que le vais a hacer al autobús de la plantilla? Qué va. ¿Es el primer lleno de los últimos años? Tampoco. Pero el final está ahí. Se ve. Se palpa. Todos conocemos de memoria el calendario de los rivales directos y hemos hecho cábalas en cuanto a los resultados que se pueden dar. Por tanto, todos sabemos que una victoria almeriense hoy deja casi finiquitado el ascenso.

Ganar esta tarde significará que, en el peor de los casos, el de un triunfo del Valladolid en Eibar, los andaluces continuarán a dos partidos de los pucelanos quedando, solamente, tres por jugarse. Y, aunque es cierto que tanto Amorebieta como Real B llegan a su cita ante los de Rubi más vivos de lo que habíamos imaginado, la plácida situación de Alcorcón y Leganés es motivo suficiente para saber que, de vencer esta tarde el primero de esos duelos vascos, los puntos que se necesitan para certificar el ascenso terminarían llegando. Que hoy, quizás, es el último gran escollo que debe superar el Almería. Por eso, el Mediterráneo se viste de gala, nosotros estamos insoportables y la sensación es la de que una victoria esta tarde supondría un ascenso. No real, claro, pero sí en nuestras cabezas. Y no hay realidad más poderosa que esa.