Los cadetes de William Hill

Cada tarde, nada más llegar a casa del colegio, sonaba siempre mi porterillo. Sí, así eran las cosas cuando no había Whatsapp. Unas veces era Carlos, otras Chema o cualquier amigo del barrio. Era la señal más esperada, como un cuerno de Gondor que te invitaba a formar parte de la dulce batalla de la infancia, la que día tras día tuvimos la suerte de disfrutar, frente al mar, las generaciones de chavales que llevábamos los pantalones llenos de parches. Eran las cicatrices de pasar horas y horas en esos parques ahora tan vacíos de vida. Ya nada es igual. Antes estabas deseando salir corriendo de casa para respirar el aire de la calle, para darle cuatro patadas a un balón frente a la puerta de una cochera, sin pensar en nada más que en disfrutar de ese momento con los amigos, con los que hablábamos, sentados en el tranco de un portal mientras tomabas un bocadillo de salchichón, de cómo sería nuestra vida en un futuro. Esos pequeños viajes a las nubes entre partidillo y partidillo. No importaba otra cosa, no necesitábamos nada más. Lo teníamos todo, lo más importante, el tiempo y la libertad. Sin móviles que nos hicieran agachar la cabeza. Los tiempos han cambiado, en unas cosas para mejor, en otras... Desgraciadamente para peor. Me da mucha pena ver a los chavales salir corriendo de la escuela o del instituto para ir corriendo a los salones de juego, esos que están conquistando poco a poco cada barrio de cada ciudad de este país, convirtiéndose en canteras de futuros ludópatas. El vínculo diario que teníamos con el fútbol cuando éramos críos era una pelota roñosa tras la que correteábamos de banco a banco en una plazoleta. Nuestro mayor premio era conseguir marcar un gol. Ahora el sueño futbolístico de muchos jóvenes se refleja en la pantalla de un móvil desde el que apuestan a cada partido de liga o de Champions. Es su parque digital, donde se contagian de un peligroso juego, el que les hace ansiar ganar dinero fácil, ese que curiosamente buscan gastándose sus humildes nóminas o de las de sus padres. Ya no hay ilusión real por el fútbol. Ya casi no hay chavales libres, sólo consumidores de una lacra con la que sería necesario acabar.