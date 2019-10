La calidad del grupo, ahora

H AY muchos especialistas en deporte, también en su parte mental, que dicen que el valor de los grupos se ve cuando toca remar a contracorriente. Y aquí quiero ver de qué pasta está hecho este Almería. Cualquier plantilla funciona con resultado positivos, pero no todas salen de dinámicas a la baja. Un punto de nueve consiguió el conjunto rojiblanco en el primer valle de la temporada, con una derrota especialmente dura en fondo y forma. Tampoco quedaron excesivas buenas sensaciones después del paso por Riazor, donde se pudo hurgar más en la herida del Dépor. Era algo previsible, más en Segunda, que vendrían los momentos complejos. Por pura lógica, el fútbol es así. Pues aquí toca comprobar si este equipo es verdaderamente candidato a hacer algo bonito, si tiene ambición y fuerza para saber sufrir. Aquí se medirá ese umbral de sufrimiento, donde también reside algo de placer, para superar las adversidades. También se va a evaluar a Pedro Emanuel, que hasta ahora llevaba un sobresaliente en su expediente. Una nota virtual, las finales van más adelante. Con todos ya integrados en dinámica le toca tirar de mano izquierda para saciar a todos sus futbolistas. Los que estaban brillando y los que deben entrar porque son apuestas verdaderamente potentes del club. Pongo un ejemplo. Appiah no hizo partido para volver a ser titular, pero hay que encontrarle el camino para que brote ese talento sin tapar a Corpas, hasta ahora el dueño de esa banda derecha. Ahora espera el Lugo, a priori un rival más sencillo en el Mediterráneo. No urge una victoria por seguir la estela del Cádiz, que quizá también, pero mirando con luces cortas por recuperar anímicamente al grupo. O mejor dicho, porque no empiece a colarse una espiral negativa que aún no tiene poso porque son tres partidos sin ganar. Hay ganas de testar cómo responde el Almería en esta primera piedra en las ruedas.