Con la calidad no es suficiente

Este Almería, esta plantilla, se lo va a tener que currar y bien lo del ascenso a Primera División. Es más, yo solo de la opinión de que esta temporada hay más candidatos al ascenso que la anterior y si no tiempo al tiempo. Y es que en una competición tan dura y tan exigente, la calidad no te da para ascender. Te puede dar para ganar algunos, pero no, todos los partidos. La calidad te puede dar títulos y alcanzar objetivos en Primera División o en Europa pero, en Segunda División, tener una plantilla excelente de calidad no te va a dar para alcanzar lo que te propones y en este caso, ascender a Primera División. ¿Acaso en calidad el Almería no tiene mejor plantilla que Amorebieta, Málaga o Ponferradina, por poner algunos ejemplos? De esos tres rivales solo se le ganó al Málaga, y pasándolas canutas, a pesar del dos a cero final, pero tanto en Lezama como en El Toralín se vio perfectamente como rivales de una calidad muy inferior en sus plantillas, minimizaron a un Almería poderoso y candidato a. En Segunda, si no corres, si no trabajas, si no te sacrificas por el compañero, si no lo da todo en cada partido, estas perdido y eso lo sabemos todos. De nada te sirve que los rivales a los que te enfrentas hablen maravillas del Almería, de sus excelencias, de su potencial, de la calidad de sus jugadores si, a la hora de la verdad, no apretamos lo que hay que apretar y no le echamos lo que hay que echarle. ¿Si esta plantilla será capaz de ello? Solo el tiempo nos lo dirá y ojalá Rubi sea capaz de dotar al grupo de lo que necesita para competir con garantías en esta Segunda División. Por cierto, al César lo que es del César. Hay que felicitar a Rubi por haberse dado que, cambiando de sistema y no ser tan sesudo y testarudo, el equipo es capaz de ganar un partido sin agobios y sin sufrimiento. En Segunda División no le puedes conceder un centímetro al rival, ni darle facilidades, porque si lo haces, estás muerto.