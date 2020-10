¡Cómo hemos cambiado!

Aún se escuchan los ecos que nos dejó el Almería en Lugo y de ahí que todos estemos impacientes por saber qué es capaz de hacer el equipo de José Gómes este fin de semana ante el líder e intratable Sporting, que lo ha ganado todo y que, además, no solo no ha encajado ningún gol, sino que llegará con el pichichi. Todo un reto para un Almería del que esperamos lo máximo y que nos vuelva a regalar otro partido de esos de los que te tiras toda la semana hablando. Ya nadie se acuerda de Darwin o de Juan Muñoz, por poner algunos ejemplos. Ya no los echamos en falta y eso es bueno. Esos jugadores, y otros tantos que se fueron, ya son historia. Es más, el club ha trabajado para hacernos olvidar lo que antes había y volvernos a ilusionar con un nuevo proyecto deportivo. Toda la semana han sido alabanzas para el equipo, los jugadores o el entrenador porque lo hicieron bien y así hay que reconocerlo. Así seguramente pensará José Gómes que es mejor trabajar, con un estado de ánimo muy positivo y con ganas de que llegue el siguiente partido. Muchos se han atrevido a comparar al equipo de la temporada pasada con el de esta. Démosle tiempo al tiempo. Está claro y es una evidencia que la plantilla de esta temporada tiene mucha más calidad que la de la anterior, como quedó patente en Lugo. Pero también queremos ver al equipo en situaciones adversas, para ver cómo se desenvuelve y si es capaz de salir con éxito del laberinto que tanto le costó salir la temporada pasada, cuando los partidos se le ponían cuesta arriba o el rival plantaba, como se suele decir, el autobús delante de la portería. Entonces será cuando este equipo nos saque de dudas y digo bien, "equipo", porque eso es lo fundamental, algo que se fue perdiendo con el paso del tiempo la temporada pasada y que tras el confinamiento nada más se supo. Parece que José Gómes lo está consiguiendo y, si lo logra, estoy convencido de que todos vamos a disfrutar esta temporada, porque como he apuntado, la plantilla de este año es mucho mejor que la de la temporada pasada.