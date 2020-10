¡Cómo hemos cambiado!

Con lo bien que empezó el equipo jugando en Lugo, sobre todo la primera parte, donde se vio a un Almería alegre, profundo, rápido, sin miedos ni complejos. Vamos, que para el rival daba miedo y a nosotros no solo nos parecía asombroso, sabiendo de dónde veníamos, que nos frotábamos las manos y hasta los ojos, de ver lo que estábamos viendo y nos empezábamos a hacer a la idea de que esta temporada íbamos a disfrutar de lo lindo con el equipo. Pero, con el paso de las jornadas, los de Gomes han ido cambiando peligrosamente a menos, cuando debería ser al contrario, teniendo en cuenta que empezaban a acumular minutos juntos. Todo un misterio y todo un enigma por resolver, porque hemos pasado de ese fútbol alegre y vistoso a un fútbol sin sentido y temeroso, lleno de muchísimas dudas y miedos. Eso solo conduce a un estado de ansiedad y de inseguridad que te lleva al bloqueo, que posiblemente sea lo que le esté pasando al equipo de José Gomes. Los resultados no acompañan, ni el juego, y a todo esto hay que unir la presión a la que esta plantilla está sometida desde que firmó su contrato por el Almería. Un cóctel muy dañino, un laberinto del que si no es capaz de salir pronto se puede ver abocado a un estado de ansiedad que no va a ser nada bueno para un ramillete de jugadores nuevos, jóvenes, sin experiencia en nuestro fútbol y con la losa de "nuestro objetivo es el ascenso a Primera" que puede empezar a ahogarles. ¿Por qué no funciona el equipo?, ¿por qué ha ido perdiendo señas de identidad?, ¿por qué se muestra tan frágil defensivamente?, ¿por qué antes tan bien y ahora no tanto? Son algunas de las preguntas que empiezan a hacerse los aficionados rojiblancos, que después de cada una de las jornadas que pasan-y estamos en la séptima- miran la clasificación y no solo no dan crédito, sino que la desconfianza empieza a apoderarse de ellos y empiezan a ver fantasmas del pasado que creíamos olvidados.