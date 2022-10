¿Por qué no cambiar?

Se suele decir en el mundillo futbolístico que cuando algo funciona, mejor ni tocarlo. Hasta ahí creo que todos coincidimos, pero cuando no es así, habrá que probar con algo diferente. Que la defensa del Almería no funciona es una realidad evidente. Pero eso no es de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace un mes, No funciona, ya sea con cuatro atrás o con cinco. No funciona y ahí están los números. No voy a hablar de mantener la portería a cero, algo que por ahora parece misión imposible para el equipo de Rubi, pero sí de la facilidad que tienen los contrarios para rematar sobre la portería de Fernando en todos los partidos que ha disputado hasta ahora, encajando goles posiblemente evitables a poco que el equipo esté ajustado defensivamente.

Se acentúan esos errores en el centro de la defensa, pero también se puede mirar un poco más adelante como cuando se vio en Sevilla frente al Betis que ese medio campo no ando nada afortunado a la hora de ayudar al equipo a defender. Lo del centro de la defensa es otro capitulo aparte. Rubi sigue confiando en la pareja Ely-Babic y se está viendo que no va. Parece mentira que lleven juntos casi un año y los desajustes entre ellos aparecen en cada partido.

Dijo Rubi no hace muchas fechas que con la llegada de los nuevos pedía paciencia porque se "estaban conociendo". Pues para llevar, repito, casi un año juntos … Si necesita más tiempo para que se sigan conociendo, mal vamos. ¿Por qué no prueba con otros jugadores?, ¿tan poca confianza tiene en ellos? A la vista está que en boca de todo el mundo está Kaiky. El equipo encaja goles con mucha facilidad y le cuesta dominar su área, tanto en las jugadas a balón parado como en los centros laterales. ¿No va siendo hora de que Rubi pruebe con otra pareja de centrales? No sabemos cómo puede salir. Sabemos cómo le está yendo hasta ahora, pero Rubi habla de que el equipo ha mejorado defensivamente. Está claro que cada uno ve el fútbol de una manera, pero los números está ahí y no fallan.