El cambio de España

Desgraciadamente Luis Enrique ha debido abandonar la selección española. Los problemas de salud de su familia le han privado de cumplir uno de sus sueños como técnico, y es que hay que recordar la ilusión y ganas con la que el asturiano llegó al cargo. Primero rechazó propuestas económicas mucho más suculentas que las que le ofrecía la selección, después aterrizó en un momento de gran convulsión tras la debacle mundialista y el despido in extremis de Lopetegui y por último tuvo que suavizar con gran éxito su lado más escéptico ante la prensa. Personalmente creo que Luis Enrique era lo que España necesitaba y deseamos que sus problemas se solucionen cuanto antes. Ante el rechazo por fuerza de mayor del seleccionador, Rubiales optó por Robert Moreno como su sucesor.. Aquí entra la disyuntiva de si el Segundo de Luis Enrique está preparado para ocupar un cargo de tan importe calibre. Yo soy de los que piensa que sí. Porque obviamente no tiene la personalidad y carisma de Luis Enrique pero el trabajo que se venía realizando está cimentado en un equipo de trabajo. Hoy en día los cuerpos técnicos de élite tienen muy bien estructuradas sus funciones y Robert Moreno era parte principal en la toma de decisiones. La selección camina con paso firme hacia la clasificación europea, no habrá ningún problema y hasta el verano que viene no habrá una voz más alta que otra para evaluar al nuevo técnico pero cuando llegue la fase final todos miraremos con lupa a Robert Moreno. Sin ánimo de ser pesimista no debemos esperar algo más allá de los cuartos de final. Después de años de éxitos el combinado nacional está reestructurándose en busca de un nuevo ciclo ganador. El pasado es irrepetible, démosle tiempo y espacio a Robert Moreno para que tenga el mejor papel posible con la selección. Está ante su gran reto y todos tenemos derecho a cumplir sueños.