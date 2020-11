El caminante

Muchos, los de siempre, viven atentos a lo que haga Leo Messi dentro de un campo de juego, con la secreta esperanza de anunciar su descenso, su caída, su final. Personalmente creo que después de casi veinte años en primera división, Messi podría no hacer más goles, fallar todos los penaltis que patee de ahora en adelante o lo que es peor, que no convierta todos esas faltas que hasta hace poco eran medio gol, que nada va a enturbiar mi creencia de que el 10 de Barcelona y de Argentina, ha sido Maradona todos los partidos de casi todos los años en los que ha competido. Ahí están los títulos, los goles de distinta factura, cada uno más bonito que el siguiente y los récords que veremos si alguien alguna vez es capaz de superar. Pero la crítica es que anda, que vaga sobre el césped. Lo peor es que parece una novedad, alguien ha descubierto la pólvora y ahora dicen las malas lenguas que camina sobre el campo de juego. Ya lo dijo José Luis Mendilibar hace unos años; Messi aparca bien. Es de los pocos jugadores que en el fútbol moderno puede sobresalir sin ser un súper atleta, porque es un súper talentoso. Sus detractores también pueden agregar ahora que no toca el balón, porque este sábado y ante el Betis, saltó por encima de la pelota sin siquiera rozarla, para que Antoine Griezmann marcara a placer. Para el que mira sin ver, es difícil de comprender, pero el argentino, que este sábado pudo hacer un hat-trick en medio tiempo, ha dado una clase magistral de cómo sacarse a media defensa de encima sin darle a la pelota y que el esférico termine adentro. Si andando en 45 minutos hizo dos goles y sin rozar el balón, dio una asistencia, imagínense si corriera y le pegara a la redonda, sería el mismísimo Messi, no el de ahora, el de antes, ese al que sus compañeros solo tenían que pasarle el balón para que el rosarino liquidara los partidos. Este Messi no es aquel. No hace falta ni que toque el esférico. Su sola presencia contribuye a ganar partidos