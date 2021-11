Nunca caminarás solo

Londres, 4 de noviembre de 2021. Estimado Navarro, recuerdo que cuando vi por la tele en mi infancia un partido en Anfield me quedé hipnotizado por el ambiente. Años más tarde tuve la suerte de vivirlo en primera persona cuando el Madrid de Ancelotti venció allí en Champions. En España, solo se acerca a ese ambiente San Mamés, al menos la vieja Catedral, no he tenido la suerte de visitar aún la nueva. En ambos casos, la afición juega un papel crucial. Están a las duras y a las maduras. Cuanto más difícil se pone el partido, más gritan y animan a sus jugadores. Mi sueño es ver eso algún día en el Juegos del Mediterráneo, donde aún hoy alguno de nuestros futbolistas es silbado e insultado. La Rubineta está que se sale y tras su triunfo en El Molinón se consolida en el liderato con números de ascenso. Es hora de que la afición responda como es debido y el Estadio presente una entrada acorde ante el Burgos. Los jugadores merecen un aumento de asistencia y merecen que de verdad seamos el jugador número 12…