Un camino difícil

Conociendo lo que le apasiona su trabajo, creo que ahora mismo Fran Fernández debe estar pasando unos días bastante malos, al igual que los pasaría cualquier entrenador que fuese cesado de un equipo cuyas riendas se tomaron con mucha ilusión hace pocos meses. Finalmente las cosas no han salido bien en el CD Tenerife para el joven técnico almeriense que, según numerosas informaciones, ha tenido que lidiar también con algunos problemas extradeportivos que se generaron en el seno de la plantilla tinerfeña. Sin ánimo de que suene a excusa, porque no las ha puesto ni el propio Fernández, me da la impresión de que no se lo han puesto nada fácil al ex de UD Almería y Alcorcón, que pese a verse con ganas de seguir y con muchas posibilidades de sacar adelante al conjunto canario, no ha convencido a la directiva. Así es el mundo del balompié para los entrenadores, convertidos en héroes si las cosas van sobre ruedas pero también en los primeros perjudicados si se encadenan varios malos resultados. Un míster debe estar preparado para caminar siempre por la cuerda floja, como le ha pasado a FF, un profesional como la copa de un pino que, aunque ahora esté saboreando, quizás, el momento más amargo de su carrera en los banquillos, está destinado a volver a hacer grandes cosas como entrenador. Su metodología, sus formas, su mente de estudioso del fútbol desde hace años y su sacrificio, invirtiendo prácticamente todas las horas del día en su compromiso laboral con el esférico, avalan la carrera de un técnico almeriense que ha sufrido un bache, que no es el primero y seguramente no será el último, en su sueño hacia la Primera División. Hace mucho tiempo, en un partido de la AD Parador, Fernández atendió a un servidor y contestó a varias preguntas sobre su futuro. El zapillero, como cualquier entrenador con hambre de crecer en este complicado mundillo, tenía entre ceja y ceja llegar a LFP. Y llegó. Que este bache no le haga dejar de soñar con la máxima categoría. No queda otra que levantar la cabeza y seguir currando.