Tuvo un papel secundario en la película Exodus de Ridley Scott, pero Aaron Paul fue la estrella de aquella superproducción por su idilio con Almería y su gente. Sus menciones a nuestra tierra fueron una constante desde su visita, y seis años después sigue teniendo un hueco en su corazón para Almería, como demostró en su twitter, respondiendo a un comentario sobre su última producción, diciendo "My god I miss Almeria! Sending you and everyone there my love" (¡Dios mío echo de menos Almería! Os mando a ti y a todos allí mi amor). La película El Camino es la secuela de la exitosa serie Breaking Bad. En ella, vemos las dificultades que pasa el personaje de Aaron Paul, Jesse Pinkman, para sentirse por fin libre y quitarse un peso de encima. El camino que ha andado el Almería en estos seis años desde que Paul andaba por nuestra tierra no ha sido menos sencillo. Con Alfonso García tuvimos tiempo de volver a Primera, descender a Segunda y coquetear varias veces con Segunda B. Ahora ha llegado Turki y, tras un arranque espectacular, el equipo atraviesa una crisis en la que ha sumado solo 3 puntos de 15 en juego. A pesar de ello, el equipo sigue en ascenso directo hasta mañana, que el Fuenlabrada-Zaragoza le relegará a la promoción. Si Aaron Paul echa de menos Almería, nosotros estamos echando de menos al Almería de las primeras jornadas, un equipo con una confianza, intensidad y solvencia de superior categoría, a pesar de jugar con una alineación sin los grandes fichajes, que siguen sin entrar del todo. Maras y Petrovic ya se han ganado el puesto, pero al resto le está costando, en parte por méritos de los titulares, y en parte porque Pedro Emanuel sigue jugando con los tiempos para asegurarse que tiene a todo el mundo enchufado. El camino en esta Segunda es muy largo, pero tras 5 partidos sin ganar, empieza a convertirse en una necesidad sumar los 3 puntos cuanto antes. Nos toca vernos las caras contra el Alcorcón de Fran Fernández. Si algo tengo claro, es que el entrenador almeriense no nos va a dar ninguna concesión…