Ese no es el camino

Almería, 7 de julio de 2022. Estimado Piñeiro, corporativismos al margen, este tipo de señalamientos personales no deberían fomentarse ni consentirse desde el club. Que la pancarta lleve más de 24 horas fijada con bridas en el principal acceso al Estadio es síntoma inequívoco de que la orden partió desde la entidad (de lo contrario deberían retirarla ya). Independientemente de que la UDA pueda estar o no de acuerdo con la línea editorial marcada por dicha emisora, llegar a estos extremos supone entrar en terrenos pantanosos. Si en el Almería están convencidos de que el periodista en cuestión ha proferido insultos racistas -algo que siempre ha negado- la vía constitucional para solventar la disputa es acudir a los tribunales y que un juez dé o quite razones. De lo contrario, caes en una escalada de amenazas veladas y absurdos cruces de acusaciones. Otro detalle no baladí es lo que opina la LFP de que su logo figure en la misma y si ha dado o no su consentimiento.