El campeón de invierno

Restan tres jornadas para que se complete la primera vuelta y se conozca el nuevo campeón de invierno. Se trata de un título honorífico, que ni decora ni embellece ningún palmarés, pero da muchas pistas sobre el primer ascenso directo. Tal es así que una cosa lleva a la otra, casi siempre. Finalizar las primeras 21 jornadas en lo más alto de la clasificación ha equivalido a ascenso desde que, en la temporada 97/98, la División de Plata comenzó a disputarse con 22 equipos. Pero, como en todo, a lo largo de estas 23 campañas se han dado varias excepciones. En concreto, han sido tres. Así, el Salamanca 99/00 fue noveno con 59 puntos después de haber sido el mejor equipo de la primera vuelta, con 42. En la 2003/04, el Sporting corrió la misma suerte. Fue quinto con 70 puntos después de sumar 38 puntos hasta el ecuador liguero. La terna se completa con el Xerez 2006/07. El equipo gaditano acabó séptimo con 67 puntos tras acabar la primera vuelta con 42. Lo que ha ocurrido se puede o no repetir, pero de lo que no hay duda alguna es que el actual campeón de invierno de esta campaña saldrá del trío Mallorca/Espanyol/Almería. El equipo bermellón es el que más opciones tiene. Incluso si es capaz de ganar los tres últimos partidos llegará a 50 puntos y superará el registro del Elche 2012/13, que sumó 49 sobre los 63 de la primera vuelta. Toda una plusmarca como la que firmó el Deportivo 2013/14. Los entonces entrenados por José Luis Oltra ascendieron como líderes tras firmar una tarjeta de 91 puntos, plusmarca de la categoría. Las dos plazas de ascenso directo es cosa de baleares, catalanes y almerienses. A lo que parece, sobra uno de los tres. Pero esta categoría, implacable como todas y juguetona como ninguna, te despide como te comportas, pero no te recibe como te presentas. Al tiempo.