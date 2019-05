Todos somos capaces

El pasado mes de octubre se aprobaba una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Un texto que ha hecho posible que personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto. Valoro de forma muy positiva esta iniciativa, porque son muchas las personas que en los pasado comicios pudieron depositar su voto en las urnas de una manera u otra, y que lo volverán a hacer en apenas dos semanas. No obstante sí quiero comentar que tengo un familiar directo con discapacidad intelectual que lo ha podido hacer desde que cumplió la mayoría de edad. Y les puedo asegurar que siempre ha tenido claro el color de su partido. Igual que lo que le gusta y no le gusta de las personas, lo que prefiere o no prefiere comer, a quien quiere más y a quien quiere menos, si esta ropa le gusta más o le gusta menos, qué camino elige para ir a casa, quiénes son sus verdaderos amigos... Las cosas tan cotidianas que nos pasan a todos. Porque resulta que las personas con discapacidad sienten, piensan, actúan... Son igual de capaces que cualquier ser humano. Vulnerables ante personas que bien podían protagonizar una película de terror, eso sí, y que ni mucho menos son conscientes de las capacidades de los demás. Podríamos todos observar lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer, y lo que no. Y lo que hacemos realmente y lo que no. Les aseguro que la experiencia es muy particular, más si cabe cuando nos sentamos ha realizar esta práctica junto a una persona con discapacidad. Reflexionen.