Las dos caras del femenino

En plena disputa del Mundial femenino, España, que ya consiguió pasaje a cuartos de final derrotando a Suiza, ha mostrado dos caras tan opuestas como peligrosas. Un conjunto que llegó al mundial en medio de la nebulosa creada por la renuncia de jugadoras a vestir la elástica nacional, sin que todavía se conozcan los motivos, aunque si la intención, que no era otra que la renuncia de Vilda, quien al parecer ya ha renovado hasta el 2027. Las chicas de la Roja han jugado tres encuentros y en todos ellos se han visto muchos goles. Le ganaron a Costa Rica por 3- 0, perdieron con Japón 4-0 y vencieron a Suiza 5 -1. Podemos quedarnos con cualquiera de los encuentros disputados, donde se ha jugado bien, regular, mal y muy mal, tal el caso de Japón que repleta de suplentes nos pasó por arriba solo con orden y velocidad. El castigo nipón, le costó el puesto a Misa Rodríguez y a Alexia Putellas, quien junto a la lenta defensa nacional, quedaron señaladas luego de una dura derrota que no estaba en los planes de nadie; cinco cambios en la alineación inicial y dos debuts. La buena noticia fue que ya estaban clasificadas y no se jugaban nada. Esas eran las dudas de este sábado contra Suiza, rival que cometió el error de jugarle de tú a tú a las nuestras, permitiéndoles tocar con tranquilidad, pensar y elaborar. El resultado fue abultado y los goles los hicieron todos las españolas, ya que el empate llegó luego de una temeraria sesión de Laia Codina quien de memoria realizó un pase atrás desde 30 metros que pilló adelantada a Cata Coll para poner el empate parcial. Eso fue todo para el desajustado reloj suizo. Lo demás, un monólogo español con Aitana como goleadora y MVP del partido, con detalles de muchísima calidad sobre todo dentro del área rival donde pocas se animan. Con la victoria ya se ha hecho historia porque nunca se había llegado a cuartos de final. Pero ahora hay que ir a por más. La oportunidad llega este viernes frente a la Países Bajos. A partir de ahí, la cosa se pondrá seria.