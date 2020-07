Hoyel Real Madrid puede ganar la Liga. Esta Liga atípica que ya solo por el coronavirus quedará para la historia. Y si la gana el Madrid será el justo vencedor. Porque no hay nada más justo que el que gane sea el que más puntos ha conseguido. Atrás quedarán los estériles debates de si el VAR, de si los penáltiles y demás gaitas. ¿Tiene más puntos que nadie? Sí. Pues ya está.

Si fuera así, mi enhorabuena a los campeones y a su afición. Ahora, de antemano maldigo a todos aquellos que ya están pensando en salir a la calle, a saltar, a cantar, a agitar bufandas, rodeados de sus congéneres, para cantar, abrazarse y restregarse como en una bacanal romana.

El fútbol es un deporte de masas. Por eso, aunque la inmensa mayoría celebre el título en su casa como gente de bien, a poco que salga una pequeña proporción de tontos a juntarse en la Cibeles, ya se contarían por miles. Y estoy convencido de que por mucho que el Ayuntamiento vaya a cercar la fuente, ponga Policía o por mucho que el propio club haya pedido a los aficionados que no acudan, allí van a plantarse. Porque sí, porque ha ganado su Madrid y hay que celebrarlo por todo lo alto.

También lo aconseja Fernando Simón, que ha patinado en muchas cosas, sí, pero que de aquí a que se muera, el que se agobia por llevar mascarilla le va a echar en cara el 8-M cuando algo no encaje con lo que a él le apetece. Es más, es que Simón discutirá con su mujer sobre el color de unas sábanas y ella también le sacará el 8-M. Así que ya puede venir el osito de Mimosín a rogarle a la afición que no salga en masa esta noche que lo iban a despellejar vivo.

Pero que no me acuse nadie de antimadridista o de madrileñófobo. Ha pasado en Cádiz, ha pasado en Liverpool y seguramente pasará en Almería si es que consigue el ascenso a Primera. Por eso yo también os lo pido. Salid al balcón, con vuvuzelas si hacer falta. Como si volvéis a poner el Dúo Dinámico, pero, por caridad humana, si sabéis lo que es eso, no salgáis a la calle.