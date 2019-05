El carisma de 'matu'

Estimados lectores, ¿sabían ustedes que yo cariñosamente llamo a Francisco Maturana con el apodo de Matu? Mi relación con él empezó hace ya muchos años, es una relación de amistad que ya va para largo. Nos hicimos compañeros y amigos casi desde el primer día y ni habíamos tenido amigos en común ni referencias del otro. Y esto, ¿por qué pasa? Supongo que habrá mil y un factores, pero aunque no reparemos, hay algo que intuyo va en el subconsciente, y eso es el carisma. Nos dejamos llevar por personas que generan confianza, independientemente de si luego son capaz de llevarlas o no a cabo. Supongo que Matu lo tenía. Y yo lo voté. Probablemente sin mirar sus siglas, sin conocer su programa y sin tener ni idea de cómo podría gobernar la relación. ¿Hay algún candidato en Almería capital que cumpla con esos requisitos? ¿Existe alguien carismático? El alcalde parece buena gente, pero en cada discurso parece estar mirando un teleprónter sin ver bien. Cazorla tiene discurso, pero quizás demasiado y eso no se si es contraproducente. Valverde tiene convicción, pero es un melón por abrir. Y para campechana, Amalia Román, quizás la más sincera.