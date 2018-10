Unas carreras por el Retiro

El Madrid de los Austrias es maravilloso, tiene el encanto de la historia, la grandiosidad de las grandes capitales, aunque también parques y plazas donde la marabunta diaria no existe. En Madrid estudié y acabé harto del metro, del gentío, del humo, de las ciudades dormitorio de su cordón sur... En definitiva, que más feliz que un regaliz de volver a Almería en cuanto abrió este diario. Para los que nos gusta la tranquilidad, los Madriles son para tres días todos los años, para el ambiente navideño y para los viajes de trabajo. Uno de ellos me tocó esta semana, a cubrir la demostración de poder del campo almeriense en 'Fruit Attraction'. Fueron horas y horas recorriendo los grandiosos pabellones de IFEMA, aunque parezca poco creíble, cada día hacíamos más de diez kilómetros visitando stand y haciendo entrevistas. Los datos del móvil así lo corroboraban. Y nada mejor para aguantar este estrés laboral que un poco de deporte. Con el desayuno programado a las nueve y la salida a Fruit a las diez y media, no quedaba otra que madrugón y recorrerse la calle Serrano de principio a fin para llegar al Parque del Buen Retiro. A las seis sonaba el despertador y entre lo que tardaba en ponerme los tenis y calentar, media hora después estaba frente a la Puerta Alcalá. Entrada por la puerta principal y giro a la derecha para correr paralelo al Paseo del Prado, costaba ver la pista de tierra mojada por la humedad, puesto que los centenarios árboles tapan a las farolas. Me imaginaba solo a esas horas, iluso de mí. Me crucé con más de medio centenar de corredores, que también querían comenzar su jornada laboral con unos cuantos kilómetros en sus piernas. Fueron tres días de cansancio por el trabajo y los madrugones para el deporte, pero es sencillamente magnífico trotar ante el estanque o el Palacio de Cristal. Y ser perseguido por un pavo en el espacio donde se monta la Feria del Libro.