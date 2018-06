Justo hace siete días hablaba aquí del nombramiento de Màxim Huerta como ministro de Cultura. Y ya hoy puedo hablar del cese de Màxim Huerta como ministro de Cultura. ¿Cómo lo habría hecho? Es algo que ya nunca sabremos. Lo único claro es que si Hacienda le había metido mano por unos 200.000 euros de nada, su carrera política estaba acabada. Él dirá misa, pero todos los que usaron sociedades para tributar sus ingresos, en vez de a través del IRPF como todo hijo de vecino, sabían que muy bien no lo estaban haciendo precisamente. Es mucho confiar en que su asesor le hizo la del papá de Messi y que no era consciente de que hacía mal metiendo en la declaración la casa de la playa. Dirán que le honra haber dimitido. No es mi caso, porque se fue sin querer irse, enrabietado, manteniéndose en las trece de su inocencia y tomando por tontos al respetable. Parece que no saber de deportes era lo de menos.