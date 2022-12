Hay caso De la Hoz

Londres, 15 de diciembre de 2022. Estimado Navarro, leo que la renovación de César de la Hoz estaba paralizada, ya que el jugador entiende que el club no lo valora lo suficiente, mientras que la entidad rojiblanca acusa a su agente, Álvaro Domínguez, el mismo de Pacheco, de poner trabas y no tratar ambos casos como si fueran independientes. Dudar del peso del mediocentro cántabro en el equipo es un absurdo. Cuando llegó me contenté con el hecho de que cerrara la puerta a Verza, pero la realidad es que su fútbol ha ido creciendo con el paso de los años. Clave en el ascenso, por aportar ese equilibrio tan necesario en la medular, su participación en el once de Primera está fuera de discusión porque sigue siendo determinante y el Almería es muy distinto cuando su capitán juega o no. Desconozco los detalles de la negociación y no sé cómo de lejos están las posturas, pero sí tengo claro que cuando DLH no esté nos daremos cuenta de lo importante que ha sido, y aún es, para el equipo…