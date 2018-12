El caso del Sestao Sport

El fútbol actual en Primera se limita a saber quién será el tercer clasificado, reto del resto de equipos que no son Barca y Real Madrid. La máxima categoría, por ese monopolio sempiterno, es la Segunda y la División de Plata es la División de Honor en emoción. La grandeza del fútbol pasa por su fuerte carga de ilógica. Su muy probada capacidad para renovarse y hacerse ininteligible cada semana deja al más pintado con el culo al aire y se encarga de romper no pocas quinielas y sueños. Es la Segunda una Liga que se juega de sol a sol y sol tras sol. Se abrió el 17 de agosto, en plena canícula, y bajará su telón el 19 de junio, días antes de la entrada del verano, con el play-off de ascenso. Así, el triunfo del Reus a costa del Alcorcón, en la pasada jornada, es el último ejemplo de la ilógica de esta categoría, toda una ruleta rusa, y del fútbol por extensión. Con tres meses sin cobrar sus nóminas y obligados incluso a suspender el entrenamiento del viernes de la semana pasada, el equipo tarraconense, en puestos de descenso, donde sigue, y con cuatro derrotas consecutivas, llegó con una mochila cargada de problemas a Santo Domingo, donde los madrileños, un líder de Segunda feo pero muy fiable, sólo habían cedido un gol y un empate en ocho partidos. La historia, cargada de heroicidad, me recordó a la del Sestao Sport 94-95 del acenso a Segunda A en un "play off" para el recuerdo y el olvido. Los vizcaínos, bajo la batuta del singular Blas Ziarreta, protagonizaron un encierro en el vestuario de su estadio, de Las LLanas, por reiterados impagos de sus sueldos, y únicamente salían para entrenar y disputar sus partidos de los fines de semana. En esas circunstancias, contra viento y marea, fueron capaces de ser mejores que el Córdoba, Castellón y Mensajero y se auparon a la antesala de Primera.