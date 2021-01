El castigo de Moreno Bonilla a Almería

Hacia finales de enero de 2020, el balance del primer año de Moreno Bonilla al frente del Gobierno andaluz ya apuntaba muy malas maneras. Por entonces, ya observamos que las primeras 52 semanas de PP y Cs al frente de la Junta habían sido una sucesión de martes al sol, por la paralización que había sufrido la acción de gobierno en Andalucía. Si aquel balance ya era preocupante, el que se puede hacer a estas alturas, después de otros 12 meses, 10 de ellos de pandemia, es directamente demoledor. En estos dos años de gobierno de Moreno Bonilla, Andalucía ha ido de mal en peor. En este tiempo, todos los indicadores se han desplomado y no ha sido sólo como consecuencia de la irrupción del covid-19, sino principalmente por la incapacidad de este gobierno de gestionar la pandemia y por su empecinamiento en seguir con una hoja de ruta que, si no servía antes, mucho menos sirve ahora.

PP y Ciudadanos se plantaron en San Telmo con el firme propósito de debilitar los servicios públicos. Es lo que empezaron a hacer en 2019 y es lo que han seguido haciendo en 2020, a pesar de la evidencia de que la batalla contra la covid-19 sólo se puede ganar con unos servicios públicos fuertes.

Así, este segundo año de gobierno de las derechas ha venido marcado, en la provincia de Almería, por el cierre del Hospital de la Cruz Roja, cuando más falta hacía. Se perdió, con este cierre, una posibilidad histórica para ampliar el número de camas y de sanitarios de la provincia de Almería, pero además también se perdió la posibilidad de contar con un recurso de urgencia para atender a los enfermos de covid. En su lugar, la Junta de Andalucía apuesta por medicalizar hoteles en caso de quedarse sin espacio en los hospitales de la provincia, lo que es una prueba irrefutable de que la privatización sigue siendo su primera opción para todo.

También hemos sufrido en Almería el cierre del Centro de Actividades Náuticas y el cierre del Centro de Menores de Purchena, en un doble castigo para la provincia de Almería que no tiene parangón en otras provincias andaluzas y que demuestra que, en la práctica, Almería no es precisamente "la niña bonita" del Gobierno andaluz, como sostenía recientemente la delegada del Gobierno andaluz en Almería. En este tiempo, hemos visto cómo se esfumaba el nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas -diez millones de euros de inversión en Almería que se han volatilizado- y cómo al PP ha preocuparle que se levante o no en Roquetas el segundo hospital de Poniente.

En 24 meses, en nuestra provincia no se ha planificado ni un nuevo centro de salud y tampoco se ha abierto ni un solo colegio nuevo. El único que se está construyendo, por cierto, es el de Viator, que dejó en marcha el anterior gobierno socialista.

En cuanto a la labor de la única consejera almeriense, la de Agricultura y Medio Ambiente, su trabajo merece una mención específica, porque sí ha hecho muchas cosas: entre ellas, recortar el presupuesto para la incorporación de jóvenes a la agricultura, recortar el presupuesto para la renovación de invernaderos, eliminar de un plumazo la mitad del dinero previsto para obras hidráulicas, intentar autorizar un hotel en plena bahía de Los Genoveses o autorizar la descarga de toneladas de mineral de hierro por el Puerto de Carboneras.

Llevamos, en definitiva, dos años de mal en peor, por culpa de un gobierno andaluz que sólo le está haciendo daño a nuestra tierra. El Gobierno del cambio -como se presentaron ellos mismos- ha terminado siendo el del cambio a peor, a mucho peor, por culpa de su mala agenda y su empecinamiento en seguir cerrando los ojos a las verdaderas necesidades de los almerienses y los andaluces.