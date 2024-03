¿Fue un castigo?

No me dirán ustedes que no se preguntaron, una vez finalizado el partido frente al Atlético de Madrid, por qué no jugó Largie Ramazani, tal y como se puso el encuentro en su recta final. El joven jugador belga, candidato a Balón de Oro el próximo curso -eso dijo él hace un par de temporadas-, estuvo calentando en la banda un buen rato, pero no entró en los planes de partido del entrenador. ¿Curioso, no? El “run, run” estaba en boca de muchísimos aficionados cuando abandonaban las gradas del estadio de los Juegos Mediterráneos, no entendiendo la decisión de quien tiene que decir quien, cómo y cuándo juega. A todos nos resultó como “castigo”, por la chiquillada del día del partido ante el Athletic Club de Bilbao, pero… como dijo en su día uno de tantos entrenadores que han pasado por el vestuario del Power Horse Stadium, ese tipo de “castigos” solo perjudican al grupo, al equipo, ¿o no creen ustedes lo mismo? Ese mismo entrenador dijo, y creo que no le falta la razón, que lo que más le duele a un jugador es que le toquen el bolsillo. Si es así, estará jodido y le dolerá, pero lo otro, que no juegue, como que no le afecta tanto, aunque le duela no hacerlo, pero quien pierde es su equipo, sus compañeros, en lo deportivo, claro. ¿No me dirán ustedes que el partido de la semana pasada no invitaba a ver al belga en el campo, con los espacios que fue dejando el equipo del Cholo Simeone volcado al ataque? Por cierto, otra de las cosas que nadie entendió es que este Almería, tan necesitado de hacer goles y de ganar partidos, prescinda en su once inicial del futbolista que más goles ha anotado (6) y que ha marcado diferencias a lo largo de esta temporada. Me refiero a Sergio Arribas. Un lujo para este Almería dejarle en el banquillo. Solo cabe recordar la carita que tenía el muchacho llegando al estadio de los Juegos Mediterráneos antes del último encuentro liguero o los planos cortos que ofrecían las cámaras de televisión del banquillo.