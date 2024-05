Almería, 2 de mayo de 2023. Estimado Piñeiro, toda cautela es poca en una categoría tan traicionera como la segunda división española, donde la pasada jornada solo fue capaz de ganar uno de los once primeros clasificados y tanto el ascenso como el ascenso están siempre en un puño. Dicho esto la UDA debería considerarse un club con callo en estas lides. No en vano desde el aterrizaje en el fútbol profesional en el curso 2002-2003 han sido más campañas en la categoría de plata (14) que en la de oro (8). Eso no quita para que desde la directiva se rebajen un poco los humos y se recupere el discurso de humildad, que no tiene por qué contraponerse a la ambición que trajo Turki consigo. Los tres ascensos anteriores tuvieron un punto común: entrenador nacional buen conocedor del particular hábitat de Segunda. Volverá a ser clave acertar con la figura que ocupe el banquillo. PD: Me aseguran que sigue esperando un Primera y está cerca de conseguirlo.