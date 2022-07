La catetada de Castore

Que el Almería cambie tanto de marca de las equipaciones es algo digno de estudio. Esta temporada está previsto que la marca inglesa Castore haga nuestras equipaciones, pero su inicio en el trabajo con nuestro club no está yendo como esperábamos. Ya el primer día de entrenamiento los suministros no habían llegado, con lo que el club tuvo que comprar a prisas y corriendo ropa de entreno de marca blanca. Con la campaña de abonos lanzada hace semanas, y con el bullicio en la sede para renovar abonados, el club ha perdido una gran oportunidad para vender las nuevas equipaciones. Al parecer, el Almería no es el único equipo vestido por esta marca que está teniendo problemas, aquí lo de mal de muchos, consuela poco, y no es normal este retraso. Esperemos que merezcan la pena. Entretanto, la salida de los descartes va muy despacio, a cuentagotas. El fin de semana los jugadores se marchan a Montescastillo y el club confía en resolver algunos de los casos pendientes, mientras que no pierde de vista el mercado y espera ver qué sucede con Sadiq. El nigeriano cuenta con ofertas de España y el extranjero. A priori no tiene intención de salir. El Villarreal parece decidido a echar el resto a tenor de sus movimientos (descartado Alcácer, negocia las salidas de Dia y Danjuma) y parece claro que quiere a Sadiq con Cavani (libre) en la delantera. Jorge Cuenca, cubriendo la posible venta de Pau Torres, podría ayudar a que el Villarreal recaude el dinero que necesita para fichar lo que quiere. La venta de Sadiq no me apasiona, más bien lo contrario. Espero que el club cumpla su palabra y no baje de los 30 kilos, porque encontrar un recambio de garantías es complicado. Con sus virtudes y sus defectos, nos daría media permanencia y eso tiene un precio alto que el que lo quiera, tendrá que pagar. Si no se vende y se queda, por mí perfecto. Pocos delanteros hay así en el mercado y pocos equipos de la liga tendrían un goleador mejor que el nuestro...