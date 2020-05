La celebración de san isidro más necesaria que nunca

Hoy (por ayer) 15 de mayocelebración del patrón de los agricultores desde Asaja no queremos faltar a la cita como hacemos habitualmente si bien este año la celebración será diferente, más íntima, familiar, pero en la que no vamos a dejar de reivindicar, y especialmente en estos momentos, el valor y el trabajo que a diario desempeña la gente del campo, la que ha levantado el país, la que da vida a nuestros pueblos, la que ha obrado el milagro en provincias como la nuestra, y que en cambio gracias al sector primario está capeando temporales como el que tenemos por delante.

Ahora que existe reconocimiento social de su importancia, también queremos en el día de San Isidro, insistir en la suerte que tenemos de contar con un sector primario que no descansa, que trabaja todo el año y que es capaz de proveer de una gran variedad de productos con calidad y con seguridad alimentaria.

Que somos capaces de tener soberanía alimentaria se pone de manifiesto estos días, pero en todo este ambiente enrarecido no es menos cierto que los problemas y debilidades existentes anteriormente y que nos llevaron a los agricultores y ganaderos a la calle durante semanas por todo el país para denunciar la situación, no han desaparecido. Y por eso como organización agraria que defiende los intereses del sector debemos seguir reivindicando que hay que proteger, salvaguardar la agricultura y la ganadería que se están demostrando como actividades esenciales tanto desde el punto de vista social como también económico.

De este modo creemos que tras el papel que el sector agrario está jugando en esta crisis, y en el que existen sectores con los que se ha cebado en mayor medida como el ganadero, o el de la flor, queremos señalar que existen también comportamientos y actitudes con el sector criticables, aprovechando cual carroñeros la situación para sacar tajada, porque si hay alguien que está ganando con la situación no son los agricultores y ganaderos.

La situación de la falta de rentabilidad, los precios de los productos, robos en el campo, competencia desleal, necesidad de reforzar los controles en las fronteras siguen estando ahí, las reivindicaciones no han desaparecido y no podemos permitir que se queden en el cajón de asuntos no prioritarios, porque para las miles de familias que viene y dependen del campo son temas prioritarios que necesitan una solución.