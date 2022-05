Tanto que celebrar, tanto que reivindicar

Tanto que celebrar, tanto aún que reivindicar. Un año más llegamos a este 1 de Mayo, día mundial del Trabajo, un año más, pero de nuevo diferente. El primero de vuelta a la normalidad, si es que podemos seguir llamándolo así, al menos sin mascarilla y eso ya es algo. Lo que está claro es que CSIF vuelve a su acto lúdico reivindicativo en La Rambla en su logística, lo echábamos de menos la verdad, pero el regreso sabe agridulce en su estructura y contenido.

Decíamos que la pandemia nos haría mejores, que aprovecharíamos el impulso de este nuevo comienzo y tornaríamos en oportunidad las nuevas circunstancias que la COVID había traído consigo. Pero nada más lejos de la realidad. Como los finales de serie de cualquier plataforma en streaming, una vez que se encara el desenlace de temporada aparece, en la sombra, un nuevo obstáculo y si encima los protagonistas, nuestros políticos, que están al frente de la ficción no están a la altura, pues sabemos que volvemos al mismo punto de partida, con un enemigo distinto, pero con unos mismos damnificados: los trabajadores y trabajadoras de este país, la sociedad en términos generales y, por ende, nuestra Almería.

La guerra, la crisis energética, la subida de impuestos, de precios, de la vida están haciendo que las pequeñas economías lo estén sufriendo en carne viva. Tenemos un tejido productivo herido cuyo único sostén son precisamente los colectivos profesionales de todos los sectores posibles. Ellos y ellas son, somos, los que estamos aguantando el chaparrón a base de compromiso, de esfuerzo y de sacrificio. Eso no cabe duda. Por eso, aunque hoy haya mucho que reivindicar también hay mucho que celebrar. Porque somos los trabajadores y trabajadoras los que seguimos arrimando el hombro para que este barco no se hunda. Es una obviedad que nuestros políticos se están dedicando a apagar otros fuegos y van a nuestro remolque, porque tenemos claro que como sindicato no nos vamos callar, no vamos a consentir sin más. ¡NO!

Nuestro sindicato no va a mirar para otro lado por difícil que se pongan las cosas, queremos y debemos seguir dignificando la situación laboral de miles, de millones, de profesionales sea cual sea su actividad, nos da igual que sea la Administración Pública o la Empresa Privada. Vamos a seguir velando de manera firme porque los derechos laborales se cumplan sin condiciones y sin ambages, sin importar las circunstancias ni a quien tengamos en frente. Independencia, profesionalidad y transparencia. En ese tridente vamos a seguir pivotando desde el compromiso más férreo.

Y como refleja nuestro manifiesto de hoy, que nadie dude de que CSIF saldrá a las calles con una gran movilización, si los recortes continúan y las medidas del Gobierno y de las comunidades autónomas no se corresponden con la generosidad de los trabajadores y trabajadoras, tanto de la Administración Pública como de la Empresa Privada. ¡Feliz 1º de Mayo!