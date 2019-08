La cena y el monstruo

Era diciembre de 2008 y Arconada compartía mesa con sus jugadores. El entonces técnico del Almería preguntó sobre qué debía cambiar para enderezar el rumbo del equipo. "El entrenador", respondieron algunos jugadores. De esa comida no hay fotografía (al menos pública), pero sí de la producida anteayer con Óscar Fernández, su cuerpo técnico, la plantilla almeriense (o rojiblanca por eso de no haber ni un almeriense en el equipo) y algunos trabajadores de la entidad. Esa fotografía representa la salida de Alfonso García del Almería. El empresario ha tenido muchas luces, pero con su gestión la UDA también ha vivido seis años en Primera División. Y es una pena que se marche por la puerta de atrás, de forma inopinada y con el surrealismo del pasado viernes, sin oficializarse ese traspaso de poderes. Una marcha en la que las formas con ese entrenador que llegó hace apenas mes y media no fueron las correctas, como tampoco las de Turki Al-Sheikh con el Marbella. Todo ello en unos días que pasarán a los anales de la provincia, acontecimientos inopinados viendo cómo el Almería se despertó pobre y se levantó rico.

Del surrealismo, redes sociales oficiales incluidas, se pasa a la incertidumbre. Ya no sólo por quiénes son los nominados a dejar el barco rojiblanco, sino por el qué será del Almería con un jeque, algo que no se ha producido, lo de estar en manos de magnates extranjeros, nunca en la historia del deporte almeriense, exceptuando las bromas de Níjar y El Ejido. Es raro el aficionado rojiblanco que no mire a Málaga, donde desde un primer momento se vio que Europa era posible y un hundimiento posterior, probable. Empero, con la normal inquietud incluida, es preferible esa frase de Darío Drudi en la que afirma estar creando un monstruo antes que la de Alfonso García con su (no) mono de fútbol. Eso sí, hay una gran diferencia entre la tercera y cuarta acepción de 'monstruo' para la RAE...