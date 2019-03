Tan cerca... y tan lejos

Miramos la clasificación y tenemos en el horizonte al Cádiz, tan cerca, pero a la vez tan lejos. Si, lejos, porque si bien el Almería tiene ya sumados en la tabla los tres puntos del partido frente al Reus, el Cádiz, que a día de hoy, y aunque FF se empeñe en mirar hacia el abismo que tiene casi a años luz, es el rival directo del Almería, con el que además tenemos el gol average perdido con ellos y a los gaditanos aún les queda, dentro de unas pocas semanas, sumar los tres puntos extra que ya tiene el Almería en su casillero, De ahí que mirando la clasificación, esta sea un tanto engañosa, porque los de Álvaro Cervera parece que están ahí, pero en realidad, no están tan cerca como parece. Ahora empieza un mes que va a ser, al menos así lo creo, emocionante, y en el que el Almería va a luchar por acabar metiéndose de lleno en la pelea por un puesto de play off o terminar el curso sin sobresaltos. Cinco partidos, tres de ellos lejos del Estadio Mediterráneo, acabaran colocando al equipo de Fran Fernandez en un puesto que determinará por qué luchará el equipo. Parece claro, al menos así lo dicta la clasificación, que en esta ocasión no tendrá que lidiar con los equipos que pelean por mantener la categoría, pero no sabemos si le dará como para hacerlo con los más poderosos. Y digo esto porque FF a penas cuenta con 14 futbolistas o está contando con ese ramillete de jugadores. El resto que tiene en plantilla, si, están ahí, pero verlos jugar vestidos de corto, salvo en esporádicas o contadas ocasiones, no aparecen y los que están domingo si y domingo también, llevan ya una carga importante de partidos en las piernas que no sabemos si aguantarán este arreón final que le ha deparado este calendario asimétrico de la segunda vuelta. Está claro que en ilusión, como dijo el propio FF, nadie le va a ganar a este equipo, pero con ilusión no se suman puntos, se suman ganando partidos.