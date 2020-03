A cerrar filas

Todo ha fallado. Nadie ha sido capaz de estar a la altura. Se han tomado decisiones políticas que han tardado en ejecutarse desde el Gobierno, por culpa del absurdo orgullo de unos y del lamentable oportunismo de otros. De ese conflicto entre buitres, como ocurre siempre, salen perjudicados los mismos, los trabajadores, la gente rasa, la que no roba dinero público y lo lleva a Suiza o Panamá, privando al sistema sanitario de nuestro país de poder hacer frente con garantías a una crisis como la que ha provocado el maldito COVID-19. Nadie se esperaba esto hace una semana, estar confinado en casa hasta nuevo aviso, perder su trabajo de la noche a la mañana y no poder bajarse ni a la playa, por miedo a ser multado, para despejar su mente de esta pandemia que va a hacer mucho daño, tanto económica como psicológicamente en la sociedad, además de en la salud física de miles de personas, como es evidente al tratarse de un virus tan contagioso. Se acabarán por un tiempo las cañas al sol en El Lengüetas, disfrutar de un rato de tranquilidad mientras los críos están en el cole, el partido de los domingo en el Mediterráneo y las fotos de postureo para Instagram viendo el atardecer con una gallega desde La Bodeguilla de Las Negras. Nuestra vida cotidiana, sobre todo la ociosa, se verá neutralizada por toda esta crisis sanitaria. ¿Y ahora qué? Pues tenemos dos opciones: ser negativos o ser positivos. Yo opto por la segunda, hacer piñacon la familia y con los vecinos con los que compartamos estos tiempos de cuarentena para salir adelante, tratando de no dejarnos llevar por bulos alarmistas que nos recuerden cada minuto en redes lo jodidos que estamos. Quizás no nos gusten nuestros entrenadores para este importante partido que nos ha tocado afrontar, pero en este vestuario español hay una gran calidad humana y hay que eatar todos a una para ganar. No queda otra que cerrar filas.