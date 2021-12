La cestica de mimbre

AMARÍA Rosa Granados, maestra y amiga.Sueña, lucha, ríe, canta, haz un hermoso camino de ahora en adelante, no te rindas, disfruta de ti, dale a la gente lo que yo te doy en esta cestica; el coraje, la invencible alegría de vivir". Ya se sabe que el tiempo es un tesoro. Del oro parece el color de esta fotografía hecha cualquier día de 1948 en el único jardín que había en Garrucha, La Cruz de los Caídos. Recuerdo el gozo que daba ver los rosales que don Juan, un guardia civil retirado, cuidaba con sorprendente aplicación y delicadeza. Su seriedad asustaba. La seriedad de cualquier guardia civil de entonces hacía temblar; pero la de don Juan, más; sobre todo a los chiquillos. Debía de ser por su raro sentido del humor. Era muy fumador, y muy contemplativo al atardecer.

Una de esas tardes, sentado a la puerta de su casa mientras el sol se iba cayendo por los montes de Bédar, llamó a un grupo de niños entre los cuales se encontraba mi hermano José. Estaban robando higos en la huerta de mi Chaca Ica. Se acercaron, cómo no; medrosos, cómo no, y les preguntó: - ¿Queréis ver cómo echo el humo por los ojos?. A pesar de la curiosidad que sintieron por ver una cosa así, el miedo les impedía responder. Don Juan no esperó demasiado.- Acercaros y fijaros bien en mis ojos. Cuando los tuvo a un palmo, dio una profunda calada. Y estando los chiquillos expectantes, arrimó disimuladamente la brasa del cigarrillo a la pierna desnuda de uno de ellos que gritó antes de salir corriendo. Los demás hicieron lo mismo, maldiciéndolo en voz baja, mientras el jardinero reía muy divertido, orgulloso de su ingeniosa broma. Robar higos era un delito que cometían todos los niños pobres de Garrucha, en compañía de sus padres a menudo. Había mucha hambre y poco que comer. Papas fritas con cebolla y huevos era el manjar que cenaba yo cada noche. No sólo higos. Mi hermano José demostró a la edad de once años sus habilidades de ladrón de guante blanco. Y, como probablemente habrá prescrito su delito después de setenta y cinco años, aquí lo delato: él robó la cestica a unas niñas que veraneaban en la casa alquilada por sus padres a la orilla de la mar. Añadiré en su descargo, que lo hizo por el impulso y con el deseo irreprimible de que nuestra hermana Isabel, de un año, jugara con lo que jugaban "las niñas ricas".La cestica de mimbre sirvió para algo más. Eternizó la sonrisa de nuestra madre, y mi gesto de enfado porque no me gustaba que me "retrataran", y, menos, con la cabeza rapada por culpa de los piojos. Pero, sobre todo, vista ahora, cuando ya el río de mi vida columbra la mar, revela su real significación y contenido: "sueña, lucha, ríe, canta, haz un hermoso camino de ahora en adelante, no te rindas, disfruta de ti, dale a la gente lo que yo te doy en esta cestica; el coraje, la invencible alegría de vivir". A partir de entonces, para ese cantaor de cuatro años, mi abuelo Andrés convirtió en guitarra su bastoncico de caña india, y la mar, serena o brava, fue la gran orquesta sinfónica que me acompañaba todos los días cuando cantaba el repertorio entero de Antonio Molina, caminando o dando saltos por las lastras de la orilla.