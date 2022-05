El champán de la Juve

Londres, 19 de mayo de 2022. Estimado Navarro, hoy se cumplen 15 años del primer ascenso de la UDA a Primera División. Ojalá que el sábado logremos el tercero ante el Alcorcón. Está siendo una semana atípica porque entre el desastre de las entradas y las voces hablando de las celebraciones pareciera que demos por hecho que ya hemos subido. No me parece mal que el club haga preparativos por si se da, como todos deseamos (el Madrid tenía preparadas las camisetas con "¡A por la 14!" a pesar de perder la ida 4-3 ante el City), pero espero que no perdamos la perspectiva, ni la tensión competitiva, y seamos conscientes de que no vamos a ganar con la gorra. Corremos el riesgo de que nos pase como a la Juve en la final del 98 contra el Madrid, que había comprado champán para celebrar y se lo acabaron dando a los madridistas. El Alcorcón, descendido, podría dar un Alcorconazo. Hay otros ejemplos de batacazos, como el Centenariazo del Depor. Pido cautela y un último esfuerzo. Primero ganar, después celebrar…