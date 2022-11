Esta semana participé en la Feria del Libro del IES Aguadulce, donde charlé con los alumnos acerca de '30 historias sobre el Almería y otro ascenso palpitante', el libro que publiqué junto a Alejandro Asensio acerca de nuestras andanzas durante estas dos décadas de seguimiento al club. En el evento descubrí a decenas de adolescentes ataviados con prendas rojiblancas. "Hoy viene un tío del Almería, así que me pondré la equipación", debieron deducir, pese a que yo no pertenezca al club, ni mucho menos. A saber qué se pensaban. En cualquier caso, me sirvió para darme cuenta de cómo he crecido. No ya porque les sacaba unos quince años a los chavales, sino porque, en mi época, éramos cuatro los que lucíamos la camiseta unionista en todo el instituto. Hoy la cosa es distinta. Esta moda rojiblanca, sin embargo, se está viendo amenazada justo en el año en el que se ha regresado a Primera. Castore, marca que está probando suerte en esto del fútbol, puso como condición para vestir al Almería poder gestionar su tienda oficial, lo que se ha traducido en decepción. Primera equipación, segunda y tercera copan el cien por cien de productos ofertados. Paren de contar. De hecho, en la web del club, a poco que hagas un par de clics descuidados te redirigen a su página central, a ver si cuela y te venden una chaqueta básica por el módico precio de cien euros. Del Almería, nada más. Ni chándales ni ropa de entrenamiento ni sudaderas, pero tampoco banderas o bufandas ni esas tonterías que te entran por los ojos del tipo llaveros, pines o tazas. Esto se agrava comparándolo con otros clubes a los que también viste Castore, como el Sevilla, con una tienda virtual mucho más amplia y en la que sí se ven equipaciones antiguas y, por ende, de otras marcas. Aquí, a finales de año y con un tercio de liga transcurrido, este desinterés clama al cielo. Llegan fechas de hacer regalos, hay más masa social que nunca y la ilusión está desbordada. Pero no hay merchandising. Una chapuza.