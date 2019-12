Esta canción que formó parte del álbum Las Chicas son Guerreras, (Coz-1981), podría ser un perfecto homenaje a nuestro equipo femenino de balonmano, al que se le escapó este domingo el oro olímpico en una jugada polémica a seis segundos del final del encuentro. Una posesión mal gestionada y una peor decisión arbitral no se ajustaba al campeonato que hicieron las chicas. Se puede perder, pero la derrota merecía producirse en circunstancias más honrosas. Las mujeres, una vez más nos dieron una nueva lección de coraje, valentía, honestidad y carácter. A 10.000 kilómetros de distancia de la final jugada en Japón, otras chicas, deportistas también, me regalaron, sin ellas saberlo, una mañana de fútbol en el pabellón Fernando Navarrete de Fines. Son Yolanda Camacho, Reme Miras, Mari Miras, Lorena Barranco, Trini Gómez, Nerea Martínez, María García y Verónica Teruel, integrantes de la plantilla del equipo femenino de fútbol sala de Fines. Pasaron de ganar poco el año pasado a conseguir muchos triunfos en lo que va de temporada, lo que disputadas nueve fechas de la liga andaluza, las encuentra encabezando la tabla de posiciones. Me gusta el fútbol femenino porque me transmite nobleza. Poco teatro, cero euros y nada de distancia entre protagonistas y actores secundarios. Impera el espíritu amateur de las jugadoras, entonces lo que más importa, lo único que importa, es el juego. No lo hacen por dinero, más bien todo lo contrario y a muchas les cuesta las perras. Están en edad de salir y divertirse, de acostarse tarde, de llevar una vida poco licenciosa, y sin embargo un domingo a la mañana están dispuestas a empezar a correr detrás de un balón, una vez que el silbato del árbitro indique que comienza el partido. Y nada de eso es poco decir en el mundo en que vivimos. Por supuesto, la mayoría tiene su trabajo fuera del fútbol y nadie aspira a vivir de él. Es solo un juego, y ellas, las chicas, son guerreras.