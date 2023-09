Aunque no se conoce a ciencia cierta quien fue el primer jugador de fútbol en hacer una media pirueta en el aire y darle al balón en dirección contraria, la chilena fue dada a conocer al mundo entero por Ramón Ignacio Unzaga Asia. La jugada se hizo popular en el campeonato sudamericano de 1916 disputado en Argentina, durante un encuentro jugado entre las selecciones de Chile y Uruguay. Unzaga, acostumbrado y sin complejos, realizó la jugada en varias ocasiones durante el partido y desde entonces la cabriola fue bautizada como “chilena” por el periodismo argentino. Ignacio Unzaga, era de Bilbao, y como todos sabemos, los vascos nacen y juegan en cualquier parte del mundo. Su familia se mudó a Chile en busca de mejores oportunidades en 1906, cuando el zaquero tenía 14 años. Se nacionalizó chileno a los 18 años y defendió la elástica roja durante los sudamericanos de 1916 y 1920. Para entonces el vasco era conocido en la zona del puerto de Talcahuano, (que en dialecto mapudungún significa “cielo tronador”) por subir a las alturas e impactar como un rayo, las pelotas, allí, donde no llegan los seres humanos. Pero los focos lo iluminaron en la puja continental y es por eso que el estadio El Morro de esta ciudad portuaria, lleva el nombre de Ramón Unzaga, quien les dio una dimensión planetaria. El creador de este golpeo es puesto en duda por la afición peruana, que dicen que fue en su país donde primero se hizo esta jugada, a la que denominaron “chalaca”. Dicen que fue en 1890 con gol incluido y por eso hay una estatua en la Plaza Ovalo del Callao. Perú y Chile mantienen una rivalidad histórica que va más allá de lo deportivo, y esta no iba a ser la excepción. Sea como sea, quien dio a conocer el salto que más tarde hicieran los amantes del break dance, fue un español nacido en Bilbao. La paseó por el mundo, el que tal vez haya sido uno de los máximos exponentes trasandinos, Elías Figueroa. En España fue un mexicano, Hugo Sánchez, quien no paraba de dar saltos de gol de cancha en cancha.