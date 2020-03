Como en la canción de Héroes del Silencio "Todo arde si le aplicas la chispa adecuada" y el sábado, el Estadio de los Juegos Mediterráneos ardió por fin con su equipo tras un mes y medio preocupante. Es cierto que el partido se puso de cara muy pronto, y que el Deportivo de la Coruña no compareció, pero no es menos cierto que esta vez vimos a un Almería más parecido al que nos deslumbraba en la época navideña. Un equipo letal en los metros finales que no se cansó de buscar una y otra vez la portería contraria, logrando 4 goles, aunque incluso pudo haber caído alguno más. Pero más destacable que nuestro acierto de cara al gol fue el hecho de que Fernando apenas tuvo trabajo, y el poco que tuvo lo resolvió con eficiencia. Pocas fueron las ocasiones creadas por el conjunto gallego y eso fue porque el aparato defensivo de los almerienses funcionó, volviendo a ser solidarios y mostrándose muy bien colocados sobre el terreno de juego. Así, Maras volvió a deleitarnos con su seguridad atrás, pero una mención especial se merece la pareja de mediocentros formada por De la Hoz, imperial en las tareas de destrucción, dosificación y apoyo, y Vada, con sus continuas transiciones defensa-ataque y su esfuerzo solidario. El Almería recuperó por fin la sonrisa, tanto sobre el terreno de juego, como en el banquillo, la grada y el palco. Fue un triunfo balsámico que sirvió para romper un ciclo vicioso de partidos sin ganar, pero de poco servirá si no tiene continuidad en las próximas semanas. En este sentido, es importante que Gutiérrez tenga a su disposición a todos sus futbolistas y las recuperaciones de Lazo y Coric, dos jugadores que marcan diferencias en esta categoría, son una bendición para afrontar el tramo final del campeonato, donde tenemos que ir con todo para lograr el ascenso. Este fin de semana visitamos el Carlos Belmonte para medirnos al Albacete de Lucas Alcaraz. Si conseguimos los 3 puntos, será la confirmación de que el Almería que queremos está de vuelta…