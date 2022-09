Mucho se está hablando estos días, y se seguira porque el fútbol es así, de la marcha de Sadiq, y no precisamente por el dinero que ha podido dejar en el club, que a buen seguro será mucho, sino por los goles que el delantero nigeriano conseguía para el Almería, más de 40 en las dos últimas temporadas, que no volverán al casillero favorable al equipo rojiblanco. Pero Sadiq ya es historia, deportivamente hablando, y a buen seguro que creará expectación y morbo su regreso, si las lesiones no se lo impiden, allá por la semana de Reyes, al estadio Mediterráneo con sus nuevos compañeros. Pero eso aún queda lejos en el tiempo. Lo que preocupa, y a buen seguro que al propio Rubi también, es encontrar la 'fórmula mágica' que lleve a su equipo a superar el 'luto' y a reconstruirse, reinventarse, hacer todo lo posible para que los aficionados no tengan que echar cada jornada mano a las aspirinas acordándose de lo que pudo ser y no fue. El equipo ha perdido mucho gol y no sabemos el que pueden aportar los jugadores que han llegado sobre la bocina. El otro día, en Pucela, sin ir más lejos y siendo el primer partido tras la salida de Sadiq, no solo el equipo no fue capaz de marcarle un solo tanto a un Valladolid que había salido goleado en los tres partidos disputados, sino que lo más preocupante fue que el equipo de Rubi chutó a portería hasta el tiempo de descuento, más allá del minuto noventa de partido, y digo bien, a portería, porque para hacer gol hay que chutar a portería y el Almería no lo hizo por muchos delanteros que tuviera en el campo. Nos hizo recordar tiempos pretéritos cuando en ese mes de enero de tan mal recuerdo sin Sadiq en el campo, no se ganó ni un solo partido. Mucho trabajo le queda por delante a Rubi, ya que tras dos años con los mismos mecanismos en ataque toca cambiar por completo y el tiempo corre a velocidad de vértigo. Chutar a portería es el caminio más corto para hacer gol que es lo que te lleva a ganar partidos, pero si no lo haces ...