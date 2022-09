'chute' por 'chut'

La liga 22-23 ya reina entre nosotros. Han regresado los goles, la polémica y las patadas y no sólo entre futbolistas. También las hay al propio diccionario, términos que contravienen el espíritu de la Real Academia de la Lengua R.A.E, la que limpia, fija y da esplendor al castellano. Los hay que no cogen el paso ni con el tambor. Me refiero a algunos comentaristas de partidos de Primera y Segunda, en Movistar y Dazn. Este segundo operador ha recurrido a exfutbolistas para dar cobertura a sus encuentros. Han buscado jugadores para cada partido. Así, Diego Tristán y Gaizka Toquero comentaron este lunes el Cádiz- Athletic. El sevillano colgó las botas en el cuadro gaditano en la 09-10, después de una brillante trayectoria, y el delantero vitoriano vistió los colores del Athletic durante siete campañas. En un principio, la elección parece acertada. Ocurre que el desarrollo del partido pone en cuestión esta decisión cuando oyes de boca Diego Tristán expresiones como "los del Bilbao" en lugar de Athletic. Y en el caso del lehendakari, gestiona una agencia de representación de futbolistas junto al ex rojiblanco Susaeta y eso le convierte en juez y parte.

En otro partido, escuché de un comentarista ex futbolista el término chute en lugar de chut. Según la RAE, el primero es la acción de inyectarse droga, generalmente heroína, mientras que el segundo es un disparo en fútbol. Estos ejemplos, dos entre muchos, vienen a ilustrar que una cosa es saber de fútbol y hacer una correcta lectura de los partidos, y otra, bien distinta, es dominar el lenguaje y saber transmitir lo que se sabe. Y mojarse y opinar en jugadas polémicas, y no ejercer una posición políticamente correcta o tomar partido por algún representado Y en el caso de los entrenadores, sobre todo los que acaban de salir del Curso Nacional, sería deseable que fueran didácticos y no rebuscados, que da la impresión que buscan más su yo que el nosotros, el de los espectadores.