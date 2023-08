Vaa hacer 50 años de la riada de Albox, el 19 de octubre del 1973. Yo por esa época tenía 7 años recién cumplidos. Recuerdo que estábamos en casa de mi abuela en la Calle Arrabal Santa Barba. Llovía de manera intensa, mi abuela no paraba de rezar y echar sal a la calle, me imagino que sería para que parase de llover. El suelo estaba lleno de cubos por la cantidad de goteras que tenía la casa. Recuerdo que cuando paró mi padre me cogió de la mano y me llevó a donde estaba la almazara de la loma también llamado “los Corralazos”.

Yo estaba asustado del ruido que hacía la rambla, parecía un ogro enrabietado. Se presenciaba tal cantidad de agua de un color marrón oscuro y haciendo como olas llegando a superar la altura del puente que separa la loma del pueblo.

A los pocos días de lo sucedido los niños de mi barrio estuvimos unos días escarbando en los restos que la riada había dejado de la papelería de “la Iri”; lápices, bolígrafos y los embellecedores de lápices que se pusieron de moda por esa época. Yo no sé la cantidad de lápices, sacapuntas y bolígrafos que llegué a juntar, luego algunos valían y otros no.

Lo que más me impresionó estando indagando en el barro buscando en los restos de la papelería, fue un ruido enorme proveniente de un gran helicóptero aterrizando en la rambla del cual bajaron Don Juan Carlos y Doña Sofía que en aquellos años eran los Reyes de España.

Y para terminar, el dicho que durante muchos años decíamos en Albox: “estás más fuerte que Juansito”. Dicen que cuando fueron a evacuarlo estaba enganchado en la barra donde colgaban las sartenes y otros enseres de la ferretería y que con los pies evitaba que la riada se llevase otros enseres y les dijo que él no abandonaba su negocio. Para quienes no lo saben, era una ferretería frente a la entrada del convento de Albox.